شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة فؤاد ومنيب يحييان حفلا غنائيا في ساقية الصاوى.. الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الثنائى الموسيقى محمد فؤاد وأحمد منيب حفلا فى الثامنة مساء الجمعة المقبل في ساقية الصاوى بقيادة المايسترو جورج قلته، ويتضمن البرنامج عدداً من مؤلفاتهما الخاصة التى تنتمى إلى الألحان المصرية المعاصرة وتمزج الطابع الشرقى بالاسلوب الغربى لتشكل أحد ألوان التأليف الموسيقى الحديث منها العاصفة ،ضائع، موعد مع الغروب، نوستالجيا إن بلو، أغنية للروح، مناجاة، جزيرة، روزيتا، طريق، فقط فى الذاكرة وضحكة، كما يعزف منيب لأول مرة على ألة الربابة الشعبية إلى جانب الفيولينة.

يذكر أن محمد فؤاد طبيب وعازف بيانو ومؤلف موسيقي التقى بـ أحمد منيب عازف الكمان الذي يكمل دراساته الموسيقية العليا في ألمانيا بعد تخرجه من معهد الكونسرفتوار وأعجب كل منهما بالأسلوب الموسيقي للاخر فقررا العمل سويا حيث أعاد منيب توزيع مؤلفات فؤاد لتلائم آلتي البيانو والفيولينة وقدما معا عدة عروض بمختلف الأماكن الثقافية بمصر محققان نجاحاً جماهيرياً كبيراً.