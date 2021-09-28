شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة لبنانية وأخرى أردنية بمهرجان لندن السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان لندن السنيمائي الـ 65 يوم 9 أكتوبر المقبل، عرض فيلم المخرجة اللبنانية مونيا عقل "كوستا برافا"، وهو بطولة الممثلة والمخرجة نادين لبكي و صالح بكري ونادية شيربل، وهو الفيلم الذي فازت مخرجته مونيا عقل بجائزة التطوير في مسابقة ملتقى مهرجان الجونة السينمائي، وتبلغ قيمة الجائزة عشرة الآف دولار، فيما يعرض أيضا بمهرجان الجونة في دورته الخامسة التي تنطلق في 14 أكتوبر.

تلعب نادين لبكي وصالح بكري دور زوجين يقرران ترك التلوث السام لمدينتهما بيروت ، على أمل بناء حياة مثالية في منزل في الجبال، ولكن تحطمت أحلامهما عندما تم بناء مكب نفايات بجوارهما مما أدى إلى جلب القمامة والفساد الذي كانوا يأملون في تركه وراءهم.

وفي يوم 11 أكتوبر يعرض بالمهرجان الفيلم الأردني The Alleys للمخرج باسل غندور، وهو من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، بركة رحماني، نادرة عمران ونديم ريماوي.

وكان مشروع فيلم The Alleys قد فاز بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام ضمن فعاليات مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، وحصل أيضاً على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عُمان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

و يعرض المهرجان فيلم الرعب Last Night in Soho، من بطولة أنيا تايلور جوي، جيسي مي لي، مات سميث، ديانا ريج، توماسين ماكنزي، تيرينس ستامب، ليزا ماكجريليس، جيمس فيلبس، أوليفر فيلبس، ريتا توشنجهام، ومن إخراج المخرج إدجار رايت، الذى شارك في الكتابة مع كريستي ويلسون كيرنز.

ويدور فيلم Last Night in Soho حول انتقال عارضة أزياء شابة إلى لندن، تدعى Eloise، مهووسة بكل شيء في الستينيات بالإضافة إلى أن لديها حاسة سادسة غريبة، بطريقة ما هي قادرة على تكوين علاقة غريبة عبر الزمن مع ساندي (أنيا تايلور جوي)، وهي شابة مبهرة تحلم بأن تصبح نجمة.