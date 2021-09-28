سيرين عبدالنور: عائلتي هي فرحتي بالدنيا وأفضل شيء عملته في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعربت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عن سعادتها بتكوين أسرة، مؤكدة أن ذلك أفضل ما فعلته في حياتها.

ونشرت سيرين، صورة لها مع أسرتها بملابس صيفية من دبي، وعلّقت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "أفضل شيء عملته بحياتي هو عائلتي.. هم فرحتي بهذه الدنيا".

جدير بالذكر أن سيرين عبدالنور قامت مؤخرا ببطولة مسلسل "دور العمر"، الذي عرض على منصة "شاهد vip".

المسلسل يشارك في بطولته النجوم: عادل كرم، طلال الجردي، نوال كامل، سعيد سرحان، ومن إخراج سعيد الماروق.