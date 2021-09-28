دنيا سمير غانم تنهار من البكاء في أول ظهور لها بعد وفاة والديها.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:46 صباحاً - شهد المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي انطلق في العاصمة المصرية القاهرة مساء الإثنين، لحظات مؤثرة لحظة تكريم الفنانين الراحلين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز.

وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم التي شاركت في افتتاح الدورة الرابعة عشر من المهرجان، متأثرة عقب سماع اسمي والديها الراحلين لتكريمهما على خشبة المسرح، وانهالت الدموع من عينيها.

اللقطات المؤثرة لم تقتصر فقط على دنيا سمير غانم، حيث ظهرت وزيرة الثقافة المصرية باكية على خشبة المسرح متأثرة ببكاء ابنة الفنانين الراحلين.

ويعد هذا هو الظهور الأول بشكل رسمي للفنانة دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها، حيث اختفت الفنانة عن الأضواء خلال الشهور الماضية، منذ إعلان وفاة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز في 7 أغسطس الماضي.

يذكر أن هذا التكريم، ليس التكريم الأول للفنانين الراحلين، حيث كرم مهرجان الفضائيات العربية الذي انطلقت فعالياته في القاهرة في دورته الـ12 مطلع الأسبوع الماضي الفنانين.

لكن لم يحضر أبناء سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وتسلم يوم الأحد 19 سبتمبر الجاري الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي التكريم المهدى إلى روح الثنائي الراحل، نيابة عن الفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم.