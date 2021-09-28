محمد الفلاح - فيلم أكشن.. جوروج كلوني وبراد بيت يجتمعان مجددا

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

يجتمع أبطال سلسلة Ocean's Eleven (أوشن 11) براد بيت وجورج كلوني مجددًا على الشاشة الفضية.



ووفقًا لموقع "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكي، يتناول فيلم الأكشن الجديد قصة رجلين وحيدين يتم تكليفهما نفس المهمة.

وسبق وتعاون النجمان براد بيت وجورج كلوني على سلسلة أفلام الأكشن والجريمة "أوشن" في بداية الألفية.

ومن المتوقع أن يشرف جون واتس على تأليف وإخراج وإنتاج الفيلم الجديد، وهو المخرج الذي سبق وعمل على سلسلة سبايدرمان.

وذكر الموقع، أن "واتس" سبق وأخرج ثلاثية أفلام سبايدرمان للنجم توم هولاند، آخرها فيلم: Spider-Man: No Way Home (سبايدرمان: لا طريق للوطن)، والذي يصدر 17 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

وأوضح الموقع، أن كل من براد بيت وكلوني سيشاركان في إنتاج الفيلم الجديد بالتعاون مع الشقيقين كوين، وهو إعادة تجسيد لفيلمهما Burn After Reading (يحرق بعد القراءة)، الذي سبق وتعاون فيه الثلاثي أيضًا.

وخلٌص الموقع، إلى أن هناك مزايدة بين شركات إنتاج مختلفة للحصول على حقوق الفيلم، منهم وررنر بروس، ونتفليكس، وسوني، واستوديوهات أمازون.