محمد الفلاح - انهيار في أول ظهور.. دنيا سمير غانم تبكي في افتتاح القومي للمسرح

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

دخلت الفنانة دنيا سمير غانم في نوبة بكاء، أثناء تسلم درع تكريم والديها الراحلين، سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح.



أقيم حفل الافتتاح على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بالقاهرة، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

ولم تتمالك دنيا سمير غانم دموعها أثناء التكريم، وحاولت الفنانة إلهام شاهين تهدئتها، ولكنها حرصت على إلقاء كلمة ووجهت من خلالها الشكر لإدارة المهرجان ولجمهور والديها.

وقالت دنيا سمير غانم: "متأسفة جدا على بكائي شكرا على التكريم وتقدير مشوار بابا وماما"، مضيفة: "عاوزة أقول لكل الناس اللي بتدعي لينا وكل الناس اللي وقفت جنبنا شكرا جدا.. حبكم هو اللي مصبرنا".

وتحمل الدورة 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري شعار "دورة الكاتب المسرحي المصري"، وتتواصل حتى 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

وكرمت وزيرة الثقافة في حفل الافتتاح 10 شخصيات من كبار فنانى ورواد المسرح المصري في مختلف مجالاته ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد وهم اسم الفنان عبدالله غيث وتسلمها نجله الحسينى.

كما تم تكريم اسم الفنان سمير غانم، اسم الفنانة دلال عبدالعزيز، وتسلمته ابنتهما دنيا.

وتم تكريم الفنانة إلهام شاهين، الفنان سامي مغاوري، الفنان أشرف عبدالغفور، الفنان فاروق فلوكس، الكاتب بهيج إسماعيل، الناقدة آمال بكير، وتسلم عنها الكاتب محمد بهجت. المخرج الكبير إميل جرجس، وتم إهدائهم الدروع التذكارية.

ووكرمت إدارة المهرجان أيضا أعضاء لجنة المشاهدة وهم الفنان خالد الذهبي رئيسا، وعضوية كل من المهندس محمد هاشم، الناقد باسم صادق، الناقدة هند سلامة والمخرج شادي الدالى.