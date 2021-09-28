محمد الفلاح - تكريم دلال عبدالعزيز وسمير غانم في مهرجان المسرح المصري

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

أطلق المهرجان القومي للمسرح المصري دورته الـ14 مساء الاثنين كاشفا الستار عن باقة من أبرز وأهم ما عُرض على مسارح الدولة والقطاع الخاص.



وقال إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ومدير المهرجان: "في حصاد موسم صعب أبت الروح المثابرة لمبدعي مصر إلا أن تستمر الحياة، ويستمر العطاء، لتطل علينا عروض المسرح من صوامع الفن الفتية لنختار منها 33 عرضا تزدان بها ليالي المهرجان".

وتقام العروض حتى التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول على مسارح الطليعة والجمهورية والهناجر والبالون والسلام ومتروبول والهوسابير والفلكي وأوبرا ملك ومركز الجيزة الثقافي والمعهد العالي للفنون المسرحية.

وكرم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم على المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية الممثلة إلهام شاهين والمخرج إميل جرجس والكاتب بهيج إسماعيل والناقدة آمال بكير والممثل فاروق فلوكس والممثل أشرف عبدالغفور والممثل سامي مغاوري واسم الممثل الراحل عبدالله غيث.

كما خصص المهرجان تكريما استثنائيا للزوجين الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم تسلمته ابنتهما الممثلة دنيا سمير غانم.

وأطلقت اللجنة العليا للمهرجان على هذه الدورة عنوان (دورة الكاتب المسرحي المصري) بهدف دعمه وتشجيعه بوصفه أحد أبرز أركان العملية المسرحية.

ويركز المحور الفكري للمهرجان أيضا على الكاتب المسرحي إذ يضم ندوات منها (الكاتب المسرحي المصري من المقاومة والواقعية الاشتراكية إلى ما بعد النكسة) و(الكاتب المسرحي في تسعينيات القرن العشرين بين الإبداع والابتداع) و(الكتابة في الألفية الثالثة).

وينظم المهرجان أربع ورش في التمثيل والإخراج والمكياج والتأليف يقدمها بالترتيب الفنان أحمد مختار والمخرج عصام السيد والماكير إسلام عباس والكاتب بهيج إسماعيل.