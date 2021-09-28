شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تكافح من أجل زوجها في مسلسل "أيام وبنعيشها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة لقاء سويدان ضمن أحداث مسلسل "أيام وبنعيشها" شخصية امرأة مصرية تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية، حيث انتهت لقاء من تصوير عدد من المشاهد في لبنان.

مسلسل "أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم وتدور أحداثه في 45 حلقة فى اطار شعبى للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.

وعرضت للفنانة لقاء سويدان مؤخرا مسرحية "سيد درويش" وقدمت من خلالها شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين منهم ميدو عادل ورشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى، ،محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.