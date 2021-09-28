شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب عن دورها في "عقبال عوضك": عيطت وأنا بقرأ الورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة مي كساب، أن زوجها أوكا وأولادها فخورين بحكاية "عقبال عوضك" رابع حكايات الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"، مشددةً على أنها سعيدة بردود الأفعال على دورها في العمل.

وتابعت "كساب" خلال حوارها إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": السوشيال ميديا جعلت رد الفعل سريع جدًا، وكل كلمة تم كتابتها عن دوري في المسلسل أثرت فيا، وهي دي مدرسة التمثيل اللي بحبها، وأنا من الممثلين اللي مش بحب ميكاب كتير وبفضل اتخانق مع الماكيير للسبب ده، لأني بشوف الميكاب بيأثر على الميصداقية ولازم لما أنفذ شخصية الناس تصدقني.

وحول دور "شادية" في المسلسل، قالت: "حبيت فيها كل حاجة، ولمستني جدًا بسبب فكرة أن شادية قاعدة مع والدتها وأنا عشت نفس الظروف وبابا داخل في سن الزهايمر فالموضوع لمسني جدًا، وأنا بقرأ الورق قعدت أعيط بسبب تأثري، وكمان موضوع تأخر سن الزواج لمسني لأني اتجوزت في سن متأخر، وكانت دائمًا خلافاتي مع والدتي بسبب قصة الزواج وأخذت وقتا كبيرا لأخذ قرار الزواج".

وأضافت: "لم يقال لي بصراحة كلام به تنمر بخصوص الزواج لأني بعرف أرد وشخصيتي قوية، خاصةً لما ماما أو بابا يتناقشوا معايا في الموضوع، وماما لا تقصد التنمر وتتحدث من باب الخوف علينا، خاصةً أن منى أختي تزوجت في سن مبكر، أما أنا فكنت رافضة الزواج حتى سن 34 سنة، وده لأن كان عندي طموحاتي الفنية".

حكاية "عقبال عوضك" تُعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة CBC في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة في 2:30 صباحًا و12:00 ظهرًا، ويعاد على قناة CBC دراما الساعة الحادية عشر مساء و5 صباحًا و10 صباحًا.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساء.