شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب لـ كلمة أخيرة: أوكا زوجى "كرييتف" يشبه أحمد مكى في الأفكار المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مى كساب، إن زوجها "محمد أوكا" شخص "كرييتف" للغاية، ولديه مدرسة مختلفة في صناعة الأغانى "الراب"، مشيرة إلى أنه مش مطرب "أنا مش هنافق"، لكن أوكا عنده "خامة" صوت تاخد قلبك.

وأشارت مى أثناء لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة on، إلى أنها تحب أغنية زوجها أوكا مع المطرب الشعبى أحمد شيبه، لافتة إلى أن أفكار زوجها تذكرها بأفكار النجم أحمد مكى المختلفة، خاصة أن مكى له مدرسة خاصة به في أفكاره في أعماله الفنية.

وتشارك مى كساب في حكاية "عقبال عوضك" من بطولة هالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

تتناول الحكاية أكثر من قضية أبرزها قضية العنوسة، وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى تأخر البنات في الزواج وكيف تؤثر تلك الظاهرة على الأمهات والعائلات، وكيفية تعامل الأهل والأصدقاء مع تلك الظاهرة، من خلال قصة "شادية" التى تعمل مدرسة رياضيات وتعانى من فكرةالعنوسة التى تطاردها.