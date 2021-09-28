شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا يفتتح مهرجان لندن في دورته الـ 65 بفيلم The Harder They Fall والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وينطلق مهرجان لندن السينمائي في دورته الـ 65 وذلك في الفترة من 6 إلى 17 أكتوبر المقبل، وهو المهرجان الذي اختار الأفلام المشاركة به بعناية، حيث اختار فيلم The Harder They Fall ليعرض في افتتاح المهرجان، وهو من إخراج جيمس صامويل وﺗﺄﻟﻴﻒ بواز ياكين وجيمس صامويل، وبطولة إدريس إلبا وجوناثان ميجورز.

ويدور الفيلم حول رجل يبحث عن الثأر والانتقام، من خلال رحلته في الوصول للرجل الذي تسبب في قتل والديه، ليبرم اتفاق مع عصابة بالتعاون معهم بسبب أهدافهما المشتركة في الانتقام.

فيما يختتم المهرجان فعالياته يوم 17 أكتوبر المقبل، بعرض فيلم The Tragedy of Macbeth، الذى أخرجه Joel Coen، بطولة دينزل واشنطن، وفرانسيس ماكدورماند، عن رائعة شكسبير.

تدور أحداث الفيلم حول مأساة ويليام شكسبير الصادرة عام 1606 عن جنرال يتوق للسلطة ويفتقر إلى الضمير ويجسده دينزل واشنطن، الذى تؤجج طموحاته لأن يصبح ملكا لأسكتلندا، زوجته الليدى ماكبث، وتجسدها فى أحداث الفيلم فرانسيس ماكدورماند، كما هو الحال في الرواية، وسيسرد الفيلم أساليب الزوجين من أجل السيطرة على السلطة فى اسكتلندا.

وهذه المسرحية بين أكثر أعمال شكسبير التى تم اقتباسها وتم تحويلها لأفلام من جانب أورسون ويليز فى عام 1948، ورومان بولانسكى فى 1971، والمخرج الأسترالى جاستين كارتزل فى 2015 مع مايكل فاسباندر وماريون كوتيار.

ويعرض المهرجان يوم 7 أكتوبر المقبل فيلم Spencer، والذى عرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا وهو الفيلم الذى تلقى إشادات نقدية على الفيلم وأداء بطلته كريستين ستيوارت، وهو من تأليف ستيفن نايت، مبتكر «بيكى بلايندرز» وإخراج بابلو لاراين.

تدور أحداثه فى عطلة نهاية الأسبوع فى أوائل التسعينيات عندما قررت ديانا الانفصال عن الأمير تشارلز وسط شائعات عن الأمور، وكانت الأميرة الراحلة تقضى عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة فى مقاطعة ساندرينجهام فى نورفولك، عندما قررت ترك الانفصال عن الأمير تشارلز.