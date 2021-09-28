" ربنا يخليكي لينا".. أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

حرص الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، على تقديم التهنئة لوالدته في عيد ميلادها.

ونشر أوس أوس، صورة مع والدته وهي تحمله في طفولته، وعلّق عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "كل سنة وأنتي طيبة يا أمي وربنا يخليكي لينا".

جدير بالذكر أن أوس أوس ينشغل خلال الأيام الحالية في تصوير مسلسل "الفرح فرحنا" ويشاركه البطولة ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، إيمان السيد، وغيرهم، من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا.

وشارك محمد أسامة مؤخرا في مسرحية "شمسية و4 كراسي" مع الفنان أشرف عبد الباقي، والنجوم: محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا"، ومحمد أنور، وميرهان حسين، في الساحل الشمالي.