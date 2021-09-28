كارول سماحة بدون مكياج ودنيا بطمة بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حسني شتا

نشر الفنان حسني شتا صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وسط الطبيعة، ونالت الصورة إعجاب جمهوره.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.

مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مع "كلبه" من داخل سيارته.

مي حلمي

نشرت مي حلمي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها خلال تواجدها في دبي.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة جذابة.

ياسمين كساب

نشرت الفنانة ياسمين كساب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "نظارة" شمسية.

رامي جمال

نشر المطرب رامي جمال صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الضحكة أسلم حل".

مروة ناجي

نشرت المطربة مروة ناجي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تمارس رياضة اليوجا.

كارول سماحة

نشرت المطربة اللبنانية كارول سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بدون مكياج.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.