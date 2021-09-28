رسالة إلهام شاهين لدنيا سمير غانم بعد بكائها على والديها بـ"القومي للمسرح" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة للفنانة دنيا سمير غانم، بعد حضورها حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة التي تحمل اسم والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز واستلام تكريمهما.

ونشرت إلهام، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورا مع "دنيا" من الحفل ظهرت خلالها وهي تبكي، وعلّقت "إلهام": "حبيبتي دنيا.. مبروك تكريم اسم سمير غانم ودلال عبدالعزيز من المهرجان القومي للمسرح المصري.. ستكونين أنتي وإيمي امتدادا لهما في فنهما الجميل.. بحبكم من كل قلبي".

وكانت إدارة المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، كشفت عن تكريم 10 أسماء من كبار رواد المسرح المصري بحضور الفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح والنجم محمد رياض والناقد جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وبينهم الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

بينما غادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.