أحمد آدم: حبيت البخيل في فيلم "200 جنيه".. والنجومية تحصر الفنان في أدوار معينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشف الفنان أحمد آدم، تفاصيل قبوله دوره في فيلم "200 جنيه" المعروض حاليا في السينمات، قائلا "الناس مش متعودة عليّا في نوعية هذه الأدوار، مع إني بحب أعمل تلك الأدوار، لكن ساعات البطولة والنجومية تضعك في مكانة لا تستطيع الخروج منها، وتكون محاصر بنوعية أدوار معينة لإضحاك الجمهور".

وأضاف آدم، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، أن "دوره في فيلم (200 جنيه) كانت مشكلته أنه اتعمل كتير في السينما المصرية، وصعوبته في كيفية إضحاك الجمهور، ولسه محدش عارف أبعاد الشخصية أو مقدمة عنها".

وتابع: "صعوبة الشخصية دائما في إزاي تضحك الجمهور من خلال الكاركتر، واشتغلت كثيرًا على الشخصية لأني حبيتها من على الورق، لاقيته شخصية مختلفة عليا وأنا بحب ألعب الأدوار دي والتوفيق من ربنا".

"200 جنيه" من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد رزق، مي سليم، ودينا فؤاد وغيرهم.