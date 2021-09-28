دنيا سمير غانم باكية: شكرا للناس اللي بتدعيلنا حبكم مصبرنا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، الشكر للجمهور الذي يساندها وشقيقتها إيمي سمير غانم، منذ رحيل والديهما الفنان الكبير سمير غانم، والفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.

وقالت دنيا، وهي تبكي خلال كلمتها بحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في الدورة التي تحمل اسم والديها: "متأسفة جدا، شكرا جدا على التكريم والتقدير بابي ومامي، شكرا جدا على كل التكريمات اللي اتعملت لمامي وبابي، وعايزة أقول لكل الناس اللي بتدعيلنا وكل الناس اللي وقفت جنبنا شكرا جدا، وحبكم ده هو اللي مصبرنا، شكرا جدا".

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على حضور حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في الدورة التي تحمل اسم والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وكانت إدارة المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، كشفت عن تكريم 10 أسماء من كبار رواد المسرح المصري بحضور الفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح والنجم محمد رياض والناقد جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وبينهم الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

بينما غادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.