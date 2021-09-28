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تورتة باسمه.. الإسكندرية السينمائي يحتفي بعيد ميلاد على بدرخان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧، على الاحتفاء بعيد ميلاد المخرج علي بدرخان خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧.

وفاجأ المهرجان، "بدرخان" بـ تورتة عيد ميلاده وضع عليها اسمه وإهداء له من مهرجان الإسكندرية.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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