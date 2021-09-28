شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب لـ كلمة أخيرة: تعرضت للاكتئاب بعد وفاة والدتى وازداد وزنى بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مى كساب، إن البدانة التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة، بسبب الاكتئاب، مشيرة إلى أن وفاة والدتها عرضتها لحالة اكتئاب شديدة، لافتة إلى أنها عندما تكون مبسوطة لا تأكل على الإطلاق، ولكن إذا كانت مكتئبة انهمكت في الأكل بشكل كبير.

وأشارت مى أثناء لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة on، أنها خضعت لنظام غذائى الفترة الماضية، خاصة بعدما انجت ابنتان، وهو ما جعلها تترك نفسها خلال ما بعد الولادة، لافتة إلى أنها حالياً تتابع مع طبيب تغذية حتى تعود إلى الوزن المثالى.

حكاية "عقبال عوضك" من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

تتناول الحكاية أكثر من قضية أبرزها قضية العنوسة، وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى تأخر البنات في الزواج وكيف تؤثر تلك الظاهرة على الأمهات والعائلات، وكيفية تعامل الأهل والأصدقاء مع تلك الظاهرة، من خلال قصة "شادية" التى تعمل مدرسة رياضيات وتعانى من فكرة العنوسة التى تطاردها.