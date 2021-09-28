شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تعلن طرح كتاب للمراهقين وللأطفال بعنوان "اعرف حقوقك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية أنجلينا جولي، عن طرح كتابها الجديد "اعرف حقوقك" الذي أعدته برفقه البروفيسور جير الدين فان بورين، من ـجل الأطفال والمراهقين في جميع انحاء العالم، من أجل تسهيل ممارسة حقوقهم.

ونشرت النجمة العالمية، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورة لغلاف كتابها المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في الأسواق، وجاءت الصورة عبارة عن فتاة مراهقة تحمل إبريقا فوق رأسها وتبدو على ملامحها المعاناة.

وكتبت جولي على الصورة التي نشرتها "الشباب في الخطوط الإمامية دائما يواجهون الاضطهاد والنزاع، وفى الوقت نفسه هما اكثر الأصوات فعالية في الدفاع عن حقوق الإنسان، ويشهد هذا الشهر طرح كتاب اعرف حقوقك، وهو كتاب للمراهقين، وانا فخورة بأن أكون قد كتبته مع البروفيسور جيرالدين فان بورين".

وعلى جانب آخر، أكدت جولى هذه شائعات ارتباطها بالمطرب العالمي ذا ويكنيد، بعد التقاط العديد من الصور لهما أثناء خروجهما معًا ليلة السبت من هذا الأسبوع لتناول العشاء في مطعم " Giorgio Baldi " بلوس أنجلوس الرومانسي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



غلاف الكتاب

وأمضت جولى والمغني الكندي ساعتين ونصف الساعة داخل القسم الخاص من المطعم الإيطالي الفاخر، حيث تناولا العشاء معا، ثم خرجت جولى وحبيبها من المطعم لتُفاجأ بالعديد من المصورين فى انتظارهما لالتقاط الصور لهما، ثم ذهب الثنائى معا إلى قصر بيل إير الذي يبلغ تكلفته 70 مليون دولار.