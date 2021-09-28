شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمسرح" يكرم لجنة المشاهدة واختيار العروض ويعلن أسماء لجنة التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم أعضاء لجنة المشاهدة والاختيار خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف اسماعيل وبحضور مدير المهرجان الفنان القدير إسماعيل مختار.

وضمت لجنة المشاهدة واختيار العروض الذين تم منهم شهادات تقدير وشكر، الفنان القدير خالد الذهبى رئيسا، وعضوية كل من الفنان شادى الدالى، والناقد باسم صادق، والناقدة هند سلامة، ومهندس الديكور محمد هاشم.

كما أعلنت مقدمة الحفل الفنانة سهر الصايغ اسماء أعضاء لجنة تحكيم العروض المسرحية وهم، الفنان الدكتور أحمد حلاوة رئيسا، وعضوية كلا من: الموسيقار على سعد، والفنان مفيد عاشور، والفنان وليد عونى، والكاتب السيد محمد على، ومهندس الديكور أيمن أنور، والمخرج محمد عمر .

يذكر أن فعاليات المهرجان تستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام شعار "الكاتب المسرحى المصرى" ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم فى فضاءات العرض المسرحى فى مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصرى المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصرى، وكذلك تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة فى صناعة مستقبل أفضل للوطن.