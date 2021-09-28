شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب لـ كلمة أخيرة: سرايا عابدين من الأدوار الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مي كساب، إن مسلسل سرايا عابدين من الأدوار الصعبة اللى بعتز بيها للغاية، مشيرة إلى أنها تحب الكوميديا بشكل كبير، حتى وصل الأمر أنها ذهبت للمنتجة مها سليم وعرضت عليها مسلسل كوميدى من 15 حلقة، فى حين أننا نتلقى اشادات مهمة لحكاية عقبال عوضك.

وأشارت مى أثناء لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة on، ان زوجها ووالدها سعداء للغاية من نجاح حكاية "عقبال عوضك" من مسلسل زى القمر، مشيرة إلى أن زوجها كان ينصحها ان تقدم الكوميديا الخفيفة فى البداية، خاصة انها لها كاريزما وشكل مختلف، وقدمت مى كساب أغنية "يفوت العمر" من كلمات أيمن بهجت قمر" وتوزيع نادر حمدى.

حكاية "عقبال عوضك" من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

تتناول الحكاية أكثر من قضية أبرزها قضية العنوسة، وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى تأخر البنات فى الزواج وكيف تؤثر تلك الظاهرة على الأمهات والعائلات، وكيفية تعامل الأهل والأصدقاء مع تلك الظاهرة، من خلال قصة "شادية" التى تعمل مدرسة رياضيات وتعانى من فكرة العنوسة التى تطاردها.