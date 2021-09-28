شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب لـ كلمة أخيرة: اتجوزت وعندى 34 سنة وعقبال عوضك حقيقة في المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة مى كساب عن سعادتها البالغة من ردود الأفعال التي تلقتها من الجمهور على حكاية "عقبال عوضك" من مسلسل "زى القمر" ، مشيرة إلى أنها لمست نجاح الجمهور من خلال السوشيال ميديا، لافتة إلى أنها أصرت أن يكون "المايكب" حقيقى حتى تتمكن من اختراق قلوب الجمهور .

وتابعت كساب: أنها تزوجت في سن متأخرة، ولذلك كانت الحدوتة متماشية مع حياتها، ولذلك ظهرت بشكل حقيقى للغاية بين الجمهور، لافتة إلى أنها لم تتعرض للتنمر من عائلتها على تأخر زواجها لتلك السن، وأنها أُعجبت بفكرة الحلقاتـ واعتبرتها أنها سلاح ذو حدين، والمخرج هو اللى يقرر موضوع السيناريو يتحمل ده ولا لأ.



مى كساب

حكاية "عقبال عوضك" من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

تتناول الحكاية أكثر من قضية أبرزها قضية العنوسة، وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى تأخر البنات في الزواج وكيف تؤثر تلك الظاهرة على الأمهات والعائلات، وكيفية تعامل الأهل والأصدقاء مع تلك الظاهرة، من خلال قصة "شادية" التى تعمل مدرسة رياضيات وتعانى من فكرةالعنوسة التى تطاردها.