شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين لـ دنيا وإيمي سمير غانم بعد تكريم والديهما الراحلين: بحبكم من كل قلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة الهام شاهين، رسالة دعم لكل من النجمة دنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمي سمير غانم، بعد تكريم والدهما الراحل الفنان سمير غانم ووالدتهما الفنانة دلال عبد العزيز، من المهرجان القومي للمسرح المصري.

ونشرت شاهين صورة لها لحظة تسليم درع التكريم للفنانة دنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وكتبت: "حبيبتى دنيا، مبروك تكريم اسم سمير غانم ودلال عبد العزيز من المهرجان القومى للمسرح المصرى، ستكونين انتى وإيمى امتدادا لهم فى فنهم الجميل، بحبكم من كل قلبى".



بوست الهام شاهين

وتوافد عدد من النجوم خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته الرابعة عشرة، دورة (الكاتب المسرحي المصري) على الريد كاربت أمام المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



الهام شاهين ودنيا سمير غانم ووزير الثقافة

وكانت فى مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الفنانة د.إيناس عبد الدايم، النجمة الهام شاهين ، محمود حميدة ، سامي مغفوري، د. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ومدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار، ثم تلاهم نخبة من الفنانين ومنهم الفنان احمد حلاوة رئيس لجنة تحكيم العروض المسرحية وصاحبته حفيدته والفنان مجدى صبحى وماضى الدقن والفنان عبد الله مشرف والفنان هانى كمال والناقدة د عايدة علام والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والفنان كريم مغاورى والفنان الكبير فاروق فلوكس والفنانة إلهام شاهين والتى خطفت الأنظار بفستانها الأخضر ذي الوردات المبهجة وأناقتها المعتادة، وحضر أيضا المخرج إميل شوقى والفنان القدير محمد ابو داوود والمخرج والفنان خالد جلال ورئيس المهرجان التجريبى المخرج د جمال ياقوت والفنان مفيد عاشور والفنان أحمد رفعت والفنان محمد رياض والفنان أحمد السلكاوى والفنان عمرو عبد العزيز والفنان إيهاب فهمى والمخرج والفنان حمادة شوشة والفنان محسن صبرى .