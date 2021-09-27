كريسي تيغن تحتفل.. عشرة أسابيع من دون شرب الكحول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت عارضة الأزياء والمقدمة الأميركية كريسي تيغن بمرور عشرة أسابيع على إقلاعها عن شرب الكحول.

ونشرت تيغن صورة على حسابها على “انستغرام” يظهر فيها تطبيق معين للتّعقب ومدة 70 يوماً متتالية من دون كحول. وعلقت تيغن على الصورة: “مرحباً! أتممت عشرة أسابيع!!!”.

وتلقت تيغن (35 عاماً) الكثير من الدعم والتهنئة في خانة التعليقات على المنشور. فعلّقت المغنية الأميركية كيم زولشياك بإيموجي Emoji وجهٍ ذي عينين على شكل قلب وعلّقت الممثلة الأميركية كايل ريتشاردز بيدين تصفقان.

وكانت تيغن قد صرّحت مسبقاً: “إنّها المدة الأطول لي على الإطلاق! لا أعلم بعد إن كنت سأشرب الكحول مرّةً أخرى لكننّي أعلم أنّني لم أعد أستمتع بشربه. فعندما أشرب الآن لا أحظى بالمرح أو الراحة ولا أرقص بل أنام وأستيقظ متعبة وأفوت مرح السهرة”.

واتخذت المقدمة قرار الإقلاع عن الشرب بعدما قرأت كتاب “كويت لايك اي وومن” Quiet Like A Woman الذي أهدتها إياه الكاتبة هولي ويتيكير.