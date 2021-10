جيمس بوند على موعد مع العائلة المالكة البريطانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيلتقي أشهر جاسوس في العالم، العميل السري 007، “جيمس بوند” بأعضاء العائلة المالكة البريطانية متمثلة في أمير ويلز الأمير “تشارلز”، وزوجته دوقة كورنوال “كاميلا”، ودوق ودوقة كامبريدج الأمير “ويليام” و”كيت ميدلتون”، في العرض الأول للفيلم الذي طال إنتظاره No Time to Die، الفيلم الخامس والعشرون من سلسلة أفلام “جيمس بوند”، وذلك يوم 28 سبتمبر في قاعة ألبرت الملكية في لندن.

سيشهد هذا العرض الخاص إسدال “دانيال كريغ” الستار في دوره الشهير الذي لعبه منذ عام 2006.

وبحسب موقع “People” ستُمثل الأمسية الساحرة عودة العائلة المالكة- على السجادة الحمراء- إلى العروض الأولى للأفلام عالية المستوى، بعد التوقف الطويل الذي تسبب فيه COVID لتأجيل الافتتاح.

سيلتقي أعضاء العائلة المالكة في العرض ببعض الممثلين بمن في ذلك “بوند” نفسه- “دانيال كريغ”، “رامي مالك”، “ليا سيدو” و”لاشانا لينش”.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب الأمير “تشارلز” في كلارنس هاوس، سيكون أيضًا من بين الحضور كُتَّاب السيناريو “نيل بورفيس”، “روبرت ويد” و”فيبي والر بريدج”، بالإضافة إلى مؤدي الأغاني المميزة “بيلي إيليش” و”فينياس أوكونيل”.

وأضاف البيان أن من بين الضيوف أيضًا عدداً من العاملين في مجال الرعاية الصحية وأفراد القوات المسلحة الذين تمت دعوتهم إلى الحدث لشكرهم على مساهمتهم غير العادية في استجابة البلاد لوباء COVID.

ستفيد الأمسية المؤسسات الخيرية التي تدعم الأعضاء السابقين والحاليين في جهاز المخابرات السرية MI6، الجهاز الأمني MI5 ومقر الاتصال الحكومي GCHQ والقوات الخاصة البريطانية.

تاريخ جيمس بوند مع العائلة المالكة

ولأن العميل السري “جيمس بوند” كان دائمًا محور إهتمام العائلة المالكة البريطانية على مر تاريخه، ألقى موقع “Royal Central” نظرة على أكثر من 50 عامًا من التاريخ بين الجاسوس والعائلة المالكة، والذي تم سرده من خلال العروض الأولى للفيلم.

You Only Live Twice

التقى الجاسوس، الذي لعبه “جون كونري”، لأول مرة بالملكة “إليزابيث الثانية” في العرض الأول للفيلم في 12 يونيو 1967. You Only Live Twice كان الفيلم الخامس من سلسلة أفلام “جيمس بوند” والذي شهد عمل “بوند” مع الخدمة السرية اليابانية لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا.

The Man with golden gun

التقى دوق إدنبرة الأمير “فيليب” الراحل بـ”جيمس بوند” والذي قام بأدائه “روجر مور”، في العرض الأول للفيلم في 19 ديسمبر 1974. The Man with golden gun كان الجزء التاسع لسلسلة أفلام “جيمس بوند”، وقد شاهده دوق إدنبرة وهو يحاول استعادة تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحساسة قبل أن تقع في أيدي الأعداء.

Octopussy

التقى أمير وأميرة ويلز آنذاك بـ”جيمس بوند” لأول مرة في 6 يونيو 1983 في العرض الأول للجزء الثالث عشر من السلسلة “بوند”. شهد الفيلم، الذي لعبه “روجر مور” مرة أخرى، محاولة الكشف عن عملية تهريب مجوهرات يديرها رجل يدعى “أوكتوبوسي”.

A View to Kill

بعد ذلك بعامين، حضر الأمير “تشارلز” والأميرة “ديانا” العرض الأول لفيلم “جيمس بوند” التالي، A View to Kill، في 12 يونيو 1985. شهد هذا الفيلم “جيمس بوند” يتعقب أحد رجال الصناعة الذين أرادوا تدمير وادي السيليكون.

The Living Daylights

حضر الأمير “تشارلز” و”ديانا” للمرة الثالثة العرض الأول للفيلم، والذي أقيم في 29 يونيو عام 1987 في أوديون ليستر سكوير في لندن. وقام “تيموثي دالتون” بدوره الأول لـ “جيمس بوند” مع The Living Daylights. تتمحور الأحداث حول تتبع “بوند” لمؤامرة والعثور على صفقة أسلحة يمكن أن يكون لها تداعيات عالمية.

Golden Eye

حضر الأمير “تشارلز” العرض الأول للفيلم في 21 نوفمبر 1995. وكانGolden Eye أول دور لـ”بيرس بروسنان” في دور “جيمس بوند”، الذي كان يحاول تعقب صفقة أسلحة قبل أن يقع في أيدي العدو.

Die Another Day

حضرت الملكة “إليزابيث” وزوجها الراحل الأمير “فيليب” العرض الأول في 18 نوفمبر عام 2002 في قاعة ألبرت الملكية. وشاهدا “بوند” يلاحق إرهابي كوري شمالي ومهرب ألماس وسلاح فضائي. Die another Day كان آخر ظهور لـ”بيرس بروسنان” في دور “جيمس بوند” بعد أن قضى سبع سنوات وأربعة أفلام في السلسلة العالمية.

Casino Royale

بعد أربع سنوات، ظهر على الساحة “دانيال كريغ” الذي لعب دور “جيمس بوند” الحالي في فيلمه الأول: Casino Royale. شهد الفيلم أن “جيمس بوند” يلعب- كما يوحي العنوان- في لعبة بوكر عالية المخاطر في كازينو رويال في مونتينيغرو. حضرت الملكة “إليزابيث” والأمير فيليب العرض الأول الذي أقيم في 14 نوفمبر 2006.

Quantum of Solace

حضر الأخوان الملكيان، الأمير “ويليام” والأمير “هاري”، العرض الأول للفيلم في 29 أكتوبر 2008. وقد رأى فيلم Quantum of Solace أن “بوند” يحاول كشف لغز قبل القضاء على أثمن مورد في الدولة.

Skyfall

حضر الأمير “تشارلز” وزوجته دوقة كورنوال العرض الأول لفيلم Skyfall في قاعة رويال ألبرت في 23 أكتوبر 2012. يتمحور Skyfall حول العلاقة بين “جيمس بوند” ورئيس جهاز المخابرات السرية MI6.

Spectre

حضر دوق ودوقة كامبريدج والأمير “هاري” العرض الأول لـ Specter في قاعو رويال ألبرت في 26 أكتوبر 2015. وكان “بوند” يحاول تعقب وجود منظمة تعرف باسم شبح.