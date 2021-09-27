أيمن زيدان يتحدث عن مشوار حياته: الشيب ارتمى على الرأس والعمر هرب سريعا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم السوري ايمن زيدان صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وظهر فيها بشعر ابيض ولحية بيضاء وتحدث عن الزمن ومروره وقدر الإنسان أن يكمله وقال في تعليقه على الصورة: “الأبيض غزا المفرق…والشيب ارتمى على الرأس المتعبة كغلالة من فضة…العمر هرب سريعاً كالملسوعِ من غدر الايام….لاشيء تبقى من الأمس سوى وهمُ الحلم نقتات منه بحذر كي نكمل ماتبقى من مشوار الحياة..متعب ٌ هو المشوار لكن قدرنا أن نكمله”.

وحصد التعليق إعجاباً كبيراً من قبل متابعي النجم السوري وتمنوا له الخير والصحة والسعادة والعمر المديد.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني انهى أيمن تصوير دوره في بطولة الفيلم السينمائي الكوميدي “fake up” للمخرج أحمد إبراهيم أحمد ويؤدي فيه شخصية صاحب شركة ثري، يسعى جاهداً لإنجاب طفل، ويقوم من أجل ذلك بمحاولات كثيرة من تعدد الزوجات واللجوء للدجل و الشعوذة”.

وأوضح أيمن أن أحداث الفيلم مبنية على مواقف إنسانية وقال: “أحداث ساخرة ممزوجة بمواقف إنسانية تتركها زياراته المتكررة لمأوى لكبار السن، ما يجعل من الأحداث سلسلة متكاملة مبنية على التشويق والإثارة”.

وكان أيمن قد انهى قبل ذلك تصوير دوره في الموسم الثاني من مسلسل “الكندوش” للمخرج سمير حسين والذي سيعرض في رمضان2022.