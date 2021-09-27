مكسيم خليل يخوض مغامرة جديدة.. “رقصة المطر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضم النجم السوري مكسيم خليل إلى نجوم شركة “الصبّاح”، ووقّع عقداً لتقديم مسلسل “رقصة المطر” الذي سيُعرض على منصة “شاهد VIP” .

ويحمل المسلسل توقيع المخرج جو بوعيد في ثاني تجربة إخراج درامية له بعد “صالون زهرة”، وهو من كتابة بيار صمعة. وسينطلق التصوير في لبنان قريباً.

ويخوض مكسيم خليل تجربة جديدة من خلال مسلسل “رقصة المطر”، إذ تعتبر هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها مع شركة “الصبّاح إخوان”، بعد أعمال عدّة قدّمها مع شركة “إيغل فيلمز” لصاحبها جمال سنان.

وسيشارك خليل في المسلسل الممثلة إيميه صياح التي تطلّ قريباً في الموسم الخامس من مسلسل “الهيبة – جبل” الذي يبدأ عرضه الشهر المقبل.وشوّقت صيّاح متابعيها بنشر صورة لها من كواليس “الهيبة – جبل” في حسابها عبر “إنستغرام”.