شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج: لدي أمل في دعم No Time To Die للسينما فى ظل جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم دانيال كريج فى تصريحات لوكالة PA والتى نقلها موقع ديلى ميل إنه على أمل فى أن يكون فيلمه الجديد No Time To Die، داعم للسينما فى ظل فيروس كورونا وتداعياته على السينما حول العالم، وأضاف كريج أنه يتمنى أن يكون تأخير الفيلم وتأجيله أكثر من مرة فى صالح السينما فى ظل تعثر دور العرض السينمائى بسبب وباء كورونا.

العرض العالمى الأول لفيلم جيمس بوند No Time To Die سيكون غدا الثلاثاء، 28 سبتمبر الجارى بقاعة ألبرت الملكية بلندن، وهو الجزء الجديد من جيمس بوند الذى طال انتظاره، حيث تم تأجيله أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير فى الجزء الجديد، سافين، وهى الشخصية التى ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.