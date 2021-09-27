شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تدرس إعفاء مطربي الراب من قرار "الفلاشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين لليوم السابع، إن النقابة تدرس تناسب قرار منع الغناء على فلاشة مع مطربي الراب، خصوصا وأنهم لا يحتاجون لفرقة موسيقية بصحبتهم وإنما يحتاجون لدي جي فقط.

وأضاف علاء عامر أن الخميس المقبل لديهم لجنة اختبارات وبعدها سيتم تصنيف المطربين لـ"مطرب راب أو لا".

وأوضح عامر أن قرار منع الفلاشة والاستعانة بفرقة موسيقية قرار عام ولا يتناسب مع الجميع، وبالتالي سيتم دراسته مع كل لون من الألوان ليتحقق القرار بما يتناسب مع نوع الفن المقدم.

وكان المطرب أحمد سعد أول ضحايا هذا القرار بعد إحيائه حفلاً بالساحل بطريقة البلاى باك وصاحبه 4 فقط من عازفى الإيقاع، وقررت النقابة تغريمه 20 ألف جنيه فقط، وإنذاره بعدم تكرار الغناء على الفلاشة وحال التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب.

وأكد الفنان هانى شاكر أن هذا القرار عام ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة، وأن النقابة عازمة بكل حزم على المضى فى طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقى والغناء.