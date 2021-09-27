“بدت كأنها فتاة عشرينية”…هيفاء وهبي تضج أنوثة وجمال بملابس كاجوال ناعمة – (شاهدها هنا)

كتب امير فتحي في الاثنين 27 سبتمبر 2021 08:56 مساءً - بعد العطلة الطويلة التي قضتها مجبرة في بلدها لبنان بسبب فيروس كورونا والاجراءات القاسية التي رافقته، تحرص النجمة هيفاء وهبي أخيراً على تعويض فترة غيابها عن وسائل الاعلام والحفلات والسفر، إذ تنشر باستمرار صوراً لها من أماكن مختلفة.

واستعرضت النجمــة اللبنانيـــة بأحدث ظهور لها عبر «إنستجرام» أنوثتها وقوامها الرياضي الممشوق بإطلالة رياضية كاجوال، عكست منحنيات قوامها بتيشيرت بيضاء مطبوع عليه بعض الكلمات ونسقت عليه بنطال رياضي لونه زيتي، فيما انتعلت حذاءً رياضي مسطح، ونسقت حقيبة حمراء كبيرة الحجم.

وعلّقت على الصور، قائلة: ” وصفة الدراما:1 كوب من النميمة، 1/4 كوب إشاعات و 9 باوند من الغيرة، تخلط جيدا وتغطى في الأكاذيب، تحمص ما دمت تفتقر إلى احترام الذات”.

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وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورة هيفاء هذه وتعليقها، مؤكدين على جمالها، وعلى غيرة الكثيرين والكثيرات منها.

وفي وقت سابق، لفتت النجمة اللبنانية الأنظار بجمال إطلالاتها الصيفية الناعمة وبأناقتها وحسن تنسيقها لملابسها، إذ نشرت صوراً ومقطع فيديو بملابس كاجوال عبارة عن توب بيضاء بسيطة وبنطال جينز، ونسقت معهما جزمة صفراء بتصميم مختلف، ونالت اعجاب الآلاف من محبيها الذين أشادوا بجمالها وتغزلوا بها.

وكان احدث اغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

وكانت المطربة هيفاء وهبي، قد حلت ضيفة على التليفزيون المصري، وكشفت تفاصيل حفلاتها بمصر، ورأيها في التطوير الذي تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

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