فيديو – ابنة منذر رياحنة تلفت الأنظار بملامحها الشبيهة له

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مقابلة عفوية مع برنامج ET بالعربي، فاجأت أماليا، والدها الفنان منذر رياحنة بدخولها الى مكان التصوير وظهرت معه في الكادر وأصرت على البقاء معه، فأجلسها معه وأكمل الحوار.

ولفتت الطفلة الانظار بملامحها الجميلة وشعرها الأسود الناعم، وعيونها الواسعة وملامحها التي تشبه إلى حدّ كبير شكل والدها النجم الأردني، وأثارت فضول الجمهور بحركاتها العفوية وطريقتها في الردّ على اسئلة المذيع.

وعبرت أماليا عن رأيها ببعض أعمال والدها، مؤكدة أنها تحب مسلسل “الاجتياح”، “خطوط حمراء”، و”البيت الكبير”، وبدت في غاية الثقة بالنفس وهي تتحدث في حضن والدها، ونالت اعجاب الآلاف من المتابعين.

وخلال اللقاء، أعرب رياحنة عن سعادته بالنجاح الذي حققه فيلم “ماكو” خلال الأيام الأولى بعد طرحه في السينما خلال الشهر الجاري، كاشفا عن بعض الصعوبات التي رافقا التصوير، من أهمها أن التصوير كان خلال موسم شتوي خطير جدا.

وتمكن “ماكو” من تصدر إيرادات شباك التذاكر بعد طرحه مباشرة، ويشارك منذر في بطولته مجموعة من النجوم منهم اللبناني نيكولا معوض، بسمة، ناهد السباعي، ومن تركيا مراد يلدريم، والفيلم من إخراج محمد هشام الرشيدي.