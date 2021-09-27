هذا ما قالته ليلى علوي عن زوجة ابنها المستقبلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ليلى علوي عن طريقة تعاملها مع ابنها خالد خاصة بعدما أصبح شاباً، حيث قالت في تصريحات صحافية: “تعاملى‭ ‬مع‭ ‬ابنى‭ ‬خالد‭ ‬شديد‭ ‬الخصوصية،‭ ‬ويغلب‭ ‬عليها‭ ‬طابع‭ ‬الصداقة‭ ‬أكثر،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬الشدة‭ ‬والحزم‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬المواقف،‭ ‬ولكن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تواصل‭ ‬بيننا‭ ‬باستمرار”‭.‬

وعن تركها حرية الاختيار له في زواجه قالت: “بالتأكيد‭ ‬سأتركه‭ ‬يختار‭ ‬بنفسه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تربى‭ ‬عليه،‭ ‬وعليه‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬نتيجة‭ ‬اختياره،‭ ‬فأنا‭ ‬لست‭ ‬من‭ ‬الأمهات‭ ‬اللاتي‭ ‬يتدخلن‭ ‬فى‭ ‬اختيارات‭ ‬أولادهن،‭ ‬فإن‭ ‬دوري‭ ‬يتوقف‭ ‬عند‭ ‬النصيحة،‭ ‬وعليه‭ ‬أن‭ ‬يختار‭ ‬بعدها‭ ‬بكامل‭ ‬إرادته،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أفضله‭ ‬كما‭ ‬أنني‭ ‬لست‭ ‬من‭ ‬الحموات‭ ‬اللاتي‭ ‬يصعب‭ ‬التعامل‭ ‬معهن”.‭

يذكر أن ليلى علوي يعرض لها حالياً فيلم “200 جنيه” وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض ثماني قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الآخر، حول ورقة الـ200 جنيه التي تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

الفيلم من بطولة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنانة ليلى علوي، وإسعاد يونس وأحمد السقا وغادة عادل وهاني رمزي ومحمود حافظ ومي سليم، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.