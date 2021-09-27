محافظ الإسكندرية يكشف سراً عن عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف على حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، في دورته الـ37، التي حضرها عدد كبير من الزائرين.

وروى الشريف واقعة ساخرة حدثت بينه وبين أحد رؤساء الدول العربية، الذي طلب منه طلباً يخص الفنان القدير عادل إمام.

قال محافظ الإسكندرية، خلال كلمة له في حفل الافتتاح “إنه كان في زيارة لإحدى الدول العربية، التي مازحه فيها رئيس الدولة؛ عندما طلب منه مقايضة غريبة من نوعها، وأن المقايضة كانت أن تأخذ مصر تلك الدولة العربية بأكملها، مقابل أن تأخذ تلك الدولة الفنان عادل إمام”.

وكانت أنباء قد تم تداولها الأيام الماضية عن إصابة “الزعيم” بكورونا إلا أن نجله المخرج رامي إمام حرص على نفي تلك الأخبار مؤكداً أن والده بصحة جيدة وأنه يقضي فترة الصيف في فيلته بالساحل الشمالي مع أحفاده، قائلاً إنهم اعتادوا على مثل تلك الشائعات وما هو أسوأ منها بعد تكرار شائعة وفاة والده.