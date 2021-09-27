حمو بيكا يشن هجوماً جديداً على محمد رمضان: “نصف مشاهداته مزيفة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شن مغني المهرجانات حمو بيكا هجوماً حاداً على الفنان محمد رمضان، وذلك في الجزء الثاني من حلقته في برنامج “الترابيزة” من تقديم أميرة بدر، والمذاع عبر قناة “الشمس”، حيث كشف عن رأيه فيه وفي والأغنيات التي يقدمها.

قال بيكا إن رمضان يؤدي بشكل جيد، لكنه أفضل منه: “محمد رمضان مؤدي كويس، وأنا أشطر منه في الأغاني وبحقق أرقام أعلى منه”.

وأوضح أن محمد رمضان يستفيد من جماهيريته كممثل قائلاً: “عنده في قناته 15 مليون استخدم الفن بتاعه من التمثيل في الغناء، لو جبنا قناة من الصفر ونزل عليها أغنية وأنا نزلت أغنية نحكم وقتها، ورمضان مش هيكسب”.

وأكمل: “محمد رمضان يصرف على أغنياته ويدفع للإعلان عنها حتى تكون “تريند” على يوتيوب”، مشيرا إلى أن نصف المشاهدات الموجودة على قناته مزيفة.

ووصف حمو بيكا نفسه أنه أهم مطرب مهرجانات في مصر قائلاً: “أنا صانع البهجة والابتسامة على وجوه الناس”.

وعن حبه لارتداء المجوهرات والمشغولات الذهبية وحصوله على هدايا عديدة باهظة الثمن، قال إن أغلى هدية حصل عليها كانت من زوجته وكانت “سلسلة وجنزير” وثمنهما 130 ألف جنيه.

واستعرض بيكا “الذهب” الذي يرتديه ومنه سلسلة كبيرة مكتوب عليها اسمه، وكانت هدية من صديقه ميدو المغربي، وكذلك يرتدي سلسلة صغيرة مكتوباً عليها اسمه هدية من زوجته.

أما الخواتم فواحد على شكل أسد، وحكى أنه اشترى مثله للمطرب رضا البحراوي، وخاتم آخر عليه علامة “الدولار” وخاتم آخر مكتوب عليه كلمة “أمي” وخاتم صغير يرتديه مع الدبلة وهو هدية من زوجته بالإضافة إلى بعض الأساور.