شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون "الاب الحنون" يضع مونيكير على اضافر ابنته.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي داوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، عن جانبه الآخر في حياته الاجتماعية وهو عكس ما يظهره في أفلام الحركة التي يقوم ببطولتها بشكل دائم، حيث ظهر وهو يضع المونيكير على اظافر ابنته في المنزل.

ويشتهر ذا روك، من حين لآخر بمشاركة متابعيه وجمهوره بصور مع اطفاله عبر حساباته الشخصية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة، والتي كان اخرها وهو يضع الألوان على اظافر ابنته التي تجلس في غاية السعادة.

ومن جانب آخر، وصلت إيرادات فيلم النجم العالمى دواين جونسون Jungle Cruise صاحب الـ49 عاما، إلى 202 مليونًا و952 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد طرح العمل يوم 30 يوليو الماضى بـ مختلف دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات Jungle Cruiseفيلم للنجم العالمى الشهير بـ ذا روك بين 110 ملايين و981 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و91 مليونًا و971 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020، ليطرح في 30 يوليو من العام الجارى 2021.