شكرا لقرائتكم خبر عن عندما بنى حسين صدقى مدينة مكة المكرمة فى شارع الهرم بـ15 ألف حنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عام 1957 كان الفنان الكبير حسين صدقى يصور فيلم خالد بن الوليد الذى قام ببطولته وإنتاجه وإخراجه ليقدم سيرة القائد خالد بن الوليد، واستلزم العمل بالفيلم أن تكون أغلب المشاهد تصويير خارجى فى ديكورات وأماكن تعبر عن مدينة مكة وقت وقوع هذه الأحداث ، وقرر صدقى أن يبنى مدينة تشبه مدينة مكة فى هذه الحقبة التارخية التى تدور فيها أحداث الفيلم ، واختار لذلك منطقة تبعد عن منطقة الهرم بحوالى 30 كيلو ومسافة نصف ساعة بالسيارة.

وشيد حسين صدقى مدينة تشبه إلى حد كبير مدينة مكة الأصلية على مساحة 30 فدانا وتكلف انشاء الديكورات فيها حوالى 15 ألف جنيه وهو مبلغ كبير جداً وقتها، كما حرص على أن تكون ملابس الفنانين المشاركين فى الفيلم تتطابق مع ملابس هذه الحقبة التاريخية ، وأن يتم الرجوع فيها إلى المراجع التاريخية ، وتكلفت الملابس 10 آلاف جنيه، ووصلت تكاليف الفليم إلى 80 ألف جنيه، وكان من أكثر الأفلام تكلفة وقتها خاصة وأنه كان فيلم سكوب بالألوان، واستغرق وضع السيناريو حوالى عامين وشارك فيها حسين صدقى وحسين حلمى وعبدالعزيز سلام ، كما استغرق الحوار 10 أشهر وشارك فيه الشيخ أحمد الشرباصى الذى كانت مهمته الحفاظ على الناحية التاريخية فيما يرى على لسان أبطال الفيلم من أحاديث، واستعان الشرباصى بحمد عثمان كمراجع للأحداث التاريخية.

وكان حسين صدقى يهدف إلى تقديم رحلة بطولة القائد خالد ابن الوليد وأن يقدم فيلمً تاريخي قوة ومكتمل العناصر لا يقل عن الأفلام التاريخية التى تقدمها هوليود فى ذلك الوقت، لذلك نفق كل ما يستطيعع إنفاقه ليظهر الفيلم بأحسن صورة.