شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان يدعم دانيال كريج بعد توديع الأخير لعالم جيمس بوند.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي هيو جاكمان، على دعم النجم العالمي دانيال كريج، بعد توديع لسلسلة أفلام جيمس بوند، الذي طال تجسيدها لعقدين من الزمان، لينشر الأول مقطع فيديو للأخير عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" من أحد لقاءاته موجهًا له رسالة قائلاً: "دانيال صديقي، ستكون دائما بالنسبة لي سلسلة 007 هي أنت".

وعلى جانب آخر، أكدت منتجة سلسلة جيمس بوند "باربرا بروكولى"، أن شخصية العميل 007 ستكون دائمًا شخصية ذكورية، وقالت رئيسة Eon Productions ، حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنها ستناقش مَنْ سيتولى الدور بعد دانيال كريج، العام المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون رجلاً.