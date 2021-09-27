شكرا لقرائتكم خبر عن المسلسل الكوري Squid Game يحظى بتقييمات عالية ويتصدر الأكثر مشاهدة في أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المسلسل الكوري Squid Game، منصات البحث العالمية، بعد أيام من طرح الموسم الأول عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس، وسرعان ما اثبتت الدراما الكورية قيمتها لتعلن الشركة المنتجة عن موسم ثاني للعمل بعد فترة قصيرة من طرحه.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة bloomberg، فإن المسلسل الكوري Squid Game تصدر المركز الأول داخل الولايات المتحدة الامريكية كأثر عمل درامي تم مشاهدته خلال الأيام الماضية، لترتفع أسهم الشركة المنتجة للمسلسل بأكثر من 70% خلال جلسات التداول الماضية، بعد ارتفاع نسب مشاهدة المسلسل.

وعلى جانب آخر، كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والخيال Extraction، عن الملامح الأولى للجزء الثاني المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس، لتعلن عن مفاجأة كبيرة لعشاق الفيلم المنتظر، وهي عودة النجم العالمي كريس هيمسوورث صاحب شخصية "تايلر ريك" للحياة، بعد انتهاء أحداث الجزء الأول بحالة غموض.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة عبر "تويتر"، الملامح الأولى للجزء الثاني الذي سيستكمل أحداث الجزء الأول، بعد أن كشفت الشركة عن مفاجأة عودة "ريك" من جديد.