شكرا لقرائتكم خبر عن Army of Thieves فيلم إثارة وأكشن جديد يصل أكتوبر المقبل ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة نيتفلكس أول تريلر لـ فيلم الدراما والإثارة والأكشن الجديد Army of Thieves، الذى سيصل في 29 أكتوبر المقبل، وستصل مدته إلى ساعتين و7 دقائق، ومن إخراج بطل العمل ماتياس شفايجوفر، ومن تأليف شي هاتين، عن قصة المخرج العالمى زاك سنايدر.

الفيلم الجديد تدور أحداثه قبل أحداث فيلم Army of the Dead، والذي يركز على سرقة الخزائن الألمانية، حيث يقود شخص يدعى لودفيج ديتر، مجموعة من اللصوص الطموحين في سرقة سرية للغاية خلال المراحل الأولى من نهاية العالم من الزومبي.



Army of Thieves

فيلم Army of Thieves من بطولة ماتياس شفايجوفر، ناتالي ايمانويل، روبي أو، ستيوارت مارتن، جوز خان، جوناثان كوهين، Noémie Nakai، ترينت جاريت

جون بوبنياك.