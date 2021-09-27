عمر عبد العزيز يهدي تكريمه بالإسكندرية السينمائي لدفعة ٧٦

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص المخرج عمر عبدالعزيز، على إهداء تكريمه لدفعة ٧٦ خلال ندوته المقامة بفندق شيراتون بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧.

وقال عبدالعزيز، إنه يهدي تكريمه إلى دفعة ٧٦ التي تحمل اسم بهاء النقاش، موضحا أنهم جميعهم يستحقون الأفضل، وعاش معهم أجمل أيام.

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.