إيناس الدغيدي: "عاطف بشاي خبيث دفعة ٧٦ وهاني لاشين كان دنجوان الدفعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر :

حرصت المخرجة إيناس الدغيدي، على التواجد خصيصا بندوة المخرج عمر عبدالعزيز التي أقيمت اليوم الإثنين، بفندق شيراتون المنتزه، بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧.

وقالت إيناس خلال الندوة: "دخلت معهد السينما بسبب عمر عبدالعزيز، لأن شقيقه كان يساعدنا كثيرا، ويمكنني أن أروي عن مسميات دفعة ٧٦ التي كان متعارف عليها في الجامعة، فكنا نطلق لقب (دنجوان الدفعة) على المخرج هاني لاشين، وعمر عبدالعزيز (كوميديان الدفعة)، ومحسن أحمد (الباحث عن الذات)، وعاطف بشاي (خبيث الدفعة)".

وأضافت: "كانت دفعة رائعة قدموا الكثير للفن، وطلبت من عمر عبدالعزيز بحكم عمله النقابي، مساعدة كبار النجوم الجالسين في منازلهم أن يعملوا" .

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.