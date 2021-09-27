عمرو بدير يستعد لطرح "آه من حوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد المطرب عمرو بدير لطرح أحدث كليب غنائي له بعنوان "آه من حوا"، يوم الخميس المقبل الموافق 30 سبتمبر.

أغنية "آه من حوا" من كلمات أحمد حلمي، وألحان كريم بغدادي، وتوزيع دودذ، وهندسة صوتية شنكور.

وأكد "بدير" لمصراوي، إن الكليب تم تصويره خلال 20 يوم، وبه العديد من المفاجآت غير المتوقعة.

عمرو بدير هو مطرب وممثل خريج الدفعة الثانية من مركز الإبداع الفني، وقدم خلاله "قهوة سادة" و"سينما مصر"، وهو عضو بفرقة "أيامنا الحلوة".

يذكر أن عمرو بدير أحيا حفلا غنائيا يوم السبت الماضي، بقصر البارون، وقدم خلال الحفل عدد من الأغاني.