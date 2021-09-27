"نتفليكس" تروج لـ"Don’t look up" بمشهد جديد.. العرض 24 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

روجت شبكة نتفليكس الرائدة في عالم الترفيه عالميًا، لفيلمها الجديد "Don’t look up"، والمقرر عرضه في 24 ديسمبر المُقبل، ونشرت مقطع فيديو جديد لأحد مشاهد العمل، عبر موقع "يوتيوب".

الفيلم إخراج آدم مكاي، سيناريو آدم مكاي، قصة: ديفيد سيروتا وآدم مكاي، إنتاج كيفين ميسيك، عضو اتحاد المنتجين الأمريكيين، وآدم مكاي، عضو اتحاد المنتجين الأمريكيين، مدير التصوير: ليناس ساندجرين، عضو الجمعية الأمريكية للمصورين السينمائيين، والجمعية السويدية للمصورين السينمائيين.

تصميم الديكور كلايتون هارتلي، مونتاج: هانك كوروين، المحررين السينمائيين الأمريكيين، تصميم الأزياء سوزان ماتيسون، موسيقى نيكولاس بريتيل، بطولة ليوناردو دي كابريو، جينيفر لورانس، روب مورجان، جوناه هيل، مارك رايلانس، تايلر بيري، تيموثي شالاميه، رون بيرلمان، أريانا جراندي، سكوت ميسكودي، هيميش باتيل، ميلاني لينسكي، مايكل تشيكليس، تومير سيسلي، بصحبة كيت بلانشيت وميريل ستريب.

تدور أحداث الفيلم حول خريجة علم الفلك Kate Dibiasky (النجمة جنيفر لورانس)، وأستاذها Dr. Randall Mindy (النجم ليوناردو دي كابريو) باكتشاف خطير لمذنب يدور داخل النظام الشمسي. المشكلة – أنه على مسار تصادم مباشر مع الكرة الأرضية. المشكلة الأخرى؟ يبدو أن لا أحد يهتم.

يتضح لهما أن تحذير البشرية من مذنب بحجم جبل إيفرست سيدمر الكوكب هي حقيقة من الصعب استيعابها. بمساعدة Dr. Oglethorpe (النجم روب مورجان)، ينطلق كل من Kate وRandall بجولة إعلامية تنقلهما من مكتب الرئيسة Orlean (النجمة ميريل ستريب) التي لا تهتم بالأمر، وابنها المختل نفسياً ورئيس العاملين بالبيت الأبيض Jason (النجم جوناه هيل)، وصولاً إلى موجات برنامج The Daily Rip، برنامج صباحي مثير يستضيفه كل من Brie (النجمة كيت بلانشيت) وJack (النجم تايلر بيري).

مع ٦ أشهر متبقية على اصطدام المذنب بالأرض، نكتشف أن إدارة دورة إخبارية على مدار الساعة، وجذب اهتمام الجماهير المهووسة بوسائل التواصل الاجتماعي قبل فوات الأوان هي مسألة فكاهية بشكل صادم – ما الذي يحتاجونه ليجعلوا العالم ينظر لأعلى؟!