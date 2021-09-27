إسعاد يونس تكشف لجمهور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي سر نجاح "صاحبة السعادة"

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الشارقة: بتنظيم من نادي الشارقة للصحافة، استضافت فعاليات اليوم الثاني من الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الممثلة والإعلامية المصرية الكبيرة إسعاد يونس في لقاء مع جمهور المنتدى الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار "دروس الماضي.. تطلعات المستقبل".

وكشفت يونس خلال الحوار الذي أداره الإعلامي عبد الله إسماعيل، الرؤية التي انطلق منها برنامجها الإعلامي الشهير (صاحبة السعادة)، موضحة أن الهدف من البرنامج كانت تقليل الفجوة بين الأجيال، حتى يستفيد الجميع، فالشباب هم الطاقة والكبار هم الخبرة، وفي تكامل أدوارهم نحقق نجاحات كبيرة، وقالت مستشهدة بتجربتها الشخصية: "وصل عمري 70 عاماً وأشعر أنني لدي 20 عاماً، ولو لم أمد يدي للشباب، لم أكن لأصل إلى ما أنا عليه الآن".

وعبرت يونس عن سعادتها بوجودها في إمارة الشارقة، بقولها: سعيدة بوجودي في الشارقة وشرف كبير ليّ أن أشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، فهذا الحدث يعد علامة كبير في وقتنا الحالي ومن أهم المنتديات العالمية".

وقال الإعلامي عبد الله إسماعيل: "إن إسعاد يونس ليست صاحبة تجربة عادية، أو مذيعة، أو كاتبة، ومنتجة عادية، إنما هي تمثل علامة مهمة في تاريخ مصر وصاحبة رأي، وتمثل أصالة وطيبة المصريين، واستشهد بكلمة الفنان عادل إمام عندما قال لها أنك ليست إسعاد يونس بل إسعاد مصر، وأنا أقول لك: إنك إسعاد العالم العربي.. مشيراً لعدد من أعمال الفنانة إسعاد يونس، في الفن والإعلام، ووجه السؤال للفنانة: كيف وصلت إلى هذا الحد من النجاح؟

وأجابت الفنانة المصرية إن أسرتي كلها تنتمي إلى عالم الفن والكتابة، وكنت أشاهد أغلب الكتاب والفنانين في منزلنا، فوالدي كان كاتباً، وتحدثت مع كتاب كبار في منزلنا مثل بيرم التونسي ومفيد فوزي وصلاح جاهين، وغيرهم، مشيرة إلى تأثير الأشخاص المحاطين بالإنسان على حياته ودورهم في تحقيق أحلامه، فبعض الأشخاص -وفق يونس- يكونون سنداً وقوة ويمنحون من حولهم طاقة للإنجاز والعمل.

وأضافت: "إن الحياة مدرسة كبيرة، والناجح هو من يجيد التعلم منها، فكل معلومة تمر على الإنسان في حياته مهمة؛ الحزن فائدة وخبرة متراكمة، والظروف الصعبة ذات قيمة نتعلم منها"، داعية الشباب إلى الإنصات واكتساب خبرة الاستماع، بقولها: "عندما تتحدث مع شخص يجب أن تستمع جيداً حتى تتعلم وتستوعب المعلومات الجديدة، ويجب أن لا ننسى أهمية الاطلاع والقراءة".

وأشارت إلى أن النجاح يأتي من فريق العمل دائماً، وقالت: "شريكي في نجاح برنامج (صاحبة السعادة)، رئيس التحرير أحمد فايق، وفريق العمل الذي يعد رائداً في مجاله".

