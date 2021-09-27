شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج اليونانى انجيلوسفر انتزيس: أحب التجريب فى أفلامى و"الغابة" أكثرهم تجريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج اليونانى انجيلوسفرانتزيس خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، وكشف عن عشقه للسينما بشكل عام منذ طفولته من خلال هواية الرسم والخيال والإبداع وأنه تأثر كثيرا بأعمال المخرج فلينى كما شاهد عديد من الأعمال السينمائية وهو فى صغره وهو الأمر الذى دفعه لاقتحام السينما رغم تأثير ذلك على الحياة الدراسية.

‎وتابع المخرج اليونانى انجيلوسفرانتزيس: سعيد جدا بتكريمى فى مهرجان الإسكندرية السينمائى والذى أسعدنى أكثر هى عرض أفلامى فى المهرجان لأول مرة. وأضاف اكثر استفادة استفدتها من المعهد انى اتفرجت على أفلام كثيرة وكنت أقرأ كثيرا عن السينما واشتغل فى أى أفلام مهما كانت الامكانيات وهذه الثقافات المختلفة منحتنى القدرة على التعبير من خلال افلامي.

وأضاف، كل فيلم أقدمه أبحث فيه عن فكرة معينة، فهناك العديد من الأفلام من الممكن أن تناقش فكرة معينة وتكون دون المستوى ولكنها تجول المهرجانات بسبب تلك الفكره التى تناقشها، وأنا دائما فى أفلام أحب التجريب وأكثر فيلم قدمته به عنصر التجريب هو " الغابة " وكان من الأفلام الصعبة لأنه كان عباره عن إرتجال وتم تصويره من خلال كاميرا صغيره ديجيتال، وتم عرض الفيلم من خلال ثلاث طرق مختلفة الاولى فى قاعة عرض عادية، والثانية فى المتاحف والمعارض، والثالثة على المسرح بموجود الممثلين الذين رقصوا على موسيقى لايف خلال عرض الفيلم.