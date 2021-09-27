شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين زيتا جونز تحصل على جائزة تونى لأفضل ممثلة وتهديها لزوجها مايكل دوجلاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز، على جائزة تونى، عن دورها فى المسرحية الموسيقية A Little Night Music ، وأهدت الجائزة لزوجا النجم العالمى مايكل دوجلاس، وذلك تعبيرا عن حبها له، وألقت النجمة خطاب خصصته لزوجها في حفل توزيع جوائز توني السنوية.



كاترين زيتا جونز تفوز بجائزة أفضل ممثلة



كاترين زيتا جونز

وأشارت الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا، إلى النجم السينمائى المخضرم مايكل دوجلاس، البالغ من العمر 65 عامًا، وقالت: "أترون ذلك الرجل هناك؟.. إنه نجم سينمائى، وأنا أنام بجانبه كل ليلة".

واضافت أنها شعرت وكأنها سندريلا فى ثوبها الأزرق الجليدى من فيرساتشى الذي حضرت به الحفل، وتابعت، "ياربى.. ماذا كانت تفعل سندريلا في هذا الثوب والنعل الزجاجى؟.. الليلة أشعر حقا مثل سندريلا.. أفقد صوتى، لكننى سأكون على خشبة المسرح غدًا، لا تقلقوا".

كما علقت كاترين علي فوزها بالجائزة من خلال حساب على موقع "إنستجرام"، حيث كتبت، "تهانينا لجميع الفائزين بجائزة تونى والمرشحين الذين تم الاحتفال بهم الليلة الماضية.. العالم مسرح، والمسرح هو عالم من الترفيه.. أحبكم".