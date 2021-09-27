شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية.. تامر حسنى يقبل يد معجب من ذوى القدرات الخاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لافته إنسانية من تامر حسنى حرص على تحية طفل من ذوى الهمم ممن حضروا حفله الأخير بالأمس بكلية تجارة جامعة الإسكندرية، حيث اقترب الطفل من المسرح ليحرص تامر بدوره على التقاط صورة تذكارية بصحبته أثناء غناءه أغنية "نور عينى".

وفاجأ الطفل تامر ببراءته باقدامه على تقبيل يده بمنتهى البراءه ليسرع تامر حسني ويقبل يد الطفل هو الآخر قبل تكرار الأمر بعد ذلك من قبل الطفل وبنفس رد الفعل من تامر، وذلك وسط تصفيق من الحضور واشادة برد فعل تامرحسني بجبر خاطر الطفل بسرعة شديدة مثلما يظهر خلال الفيديو.

من ناحية أخرى غنى تامر خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه مثل "صعبة" وغيرها من الأغانى ممن أثارت تفاعلاً كبيراً مع المتواجدين من جمهوره.



تامر حسنى وطفل من ذوى الهمم

ويأتى حفل تامر بعد يومين من تألقه بحفل تخرج كلية آداب جامعة الإسكندرية أيضاً، حيث كان على موعد مع الجمهور هناك مرتين متتاليتين في أقل من أربعة أيام.



تامر حسنى والطفل

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى السينمائية فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.