شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد والدته بصورة من طفولته: ربنا يخليكى لينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان "أوس أوس" محمد أسامة، نجم "مسرح مصر"، بعيد ميلاد والدته على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة لهما معًا من طفولته وهو فى سن صغير لم يكن وقتها يستطع بعد المشى على قدميه.

وظهر "أوس أوس" في الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو يبكى بينما تحتضنه والدته فى محاولة لتهدئته بضمه إليها، وعلق على الصورة: "كل سنة وأنتى طيبة يا أمى.. وربنا يخليكى لينا".



اوس اوس ووالدته

في سياق آخر، يشار إلى أن قصة حب قوية تجمع بين الفنان أوس أوس، والفنانة ميرنا جميل، خلال أحداث مسلسل "الفرح فرحنا"، التى تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت وبه لمسة رومانسية، حيث يظهر أوس أوس فى دور منظم أفراح ويؤسس شركة تنظيم أفراح للأماكن الشعبية وتتوالى الأحداث.



اوس اوس ووالدته

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة كل من أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

ويعتبر مسلسل "الفرح فرحنا" التجربة الثالثة في الدرما التليفزيونية بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل "صد رد" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل "2 في الصندوق" التي تم عرضها رمضان 2020 والتي حازت علي اعجاب كل من الجمهور والنقاد مع الفنان حمدى الميرغنى.