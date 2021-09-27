شكرا لقرائتكم خبر عن ما جائزة إيمي الدولية وكيف ترشحت لها منة شلبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشحت النجمة منة شلبي لجائزة الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون (IATAS) وهي واحدة من 3 منظمات شقيقة تدير جوائز إيمي، وتركز كل منظمة منهم على قطاعات متنوعة في صناعة التليفزيون والبث، كل قطاع تُمنح جوائزه في حفل مستقل.

جوائز إيمي برايمتايم، وهي أشهر جوائز إيمي، تمنحها أكاديمية فنون وعلوم التليفزيون (ATAS)، وبدأت هذه الجائزة في 1949 لتكريم الأعمال التي تم إنتاجها وعرضها في ولاية لوس أنجلوس (مقر المنظمة)، ثم بداية من العام التالي أصبحت الجائزة تخص كل الأعمال بالولايات المتحدة، ثم في 1974 بدأت الأكاديمية في إقامة أكثر من حفل متخصص لتكريم جوانب أخرى بالصناعة، مثل البرامج النهارية، البرامج الرياضية والأخبار.

في 1955 تأسست منظمة الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التليفزيون (NATAS) في نيويورك، كمنظمة شقيقة لأكاديمية لوس أنجلوس، بهدف أن تراعي مصالح الأعضاء في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفي 1977 انفصلت المنظمتان وأصبحت كل منهما ترعى مجموعة منفصلة من الجوائز، بينما استمرت الملكية المشتركة لحفل جوائز إيمي للمنظمتين بعد أن أصبحت علامة تجارية.

تقيم أكاديمية لوس أنجلوس 5 حفلات لتوزيع الجوائز، منهم إيمي برايمتايم ويُقام حفلها في سبتمبر، بينما تقيم الأكاديمية الوطنية 7 حفلات لتوزيع الجوائز.

تأسست الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون (IATAS) في 1969 بولاية نيويورك، تتألف عضويتها من أشخاص ومؤسسات عاملين في كل قطاعات صناعة التليفزيون بأكثر من 50 دولة، وأُقيم أول حفل توزيع الجوائز الدولية في 1973، والجوائز مخصصة للأعمال التليفزيونية التي أُنتجت وعُرضت خارج الولايات المتحدة الأميركية.

يُقام حفل توزيع جوائز إيمي الدولية سنوياً في نيويورك خلال شهر نوفمبر بحضور أكثر من 1200 من أهم الأشخاص العاملين بصناعة التليفزيون من أنحاء العالم.

مع مجال عملها العالمي الذي يفحص مئات الأعمال المتقدمة للجائزة سنوياً، تقيم الأكاديمية الدولية سلسلة جولات تحكيم نصف نهائية في 25 موقع حول العالم، سنوياً بداية من أول يونيو وحتى منتصف سبتمبر، وتعتبر هذه الجولات فرصة لتلاقي المحكمين من أهم الأشخاص الفاعلين بالصناعة، بجانب دورها في التحكيم.

تطورت جوائز الأكاديمية الدولية لتصبح 16 فئة الآن، وبدأت الأكاديمية في منح جوائز للتمثيل منذ 2005، ومن بين أشهر الممثلين الذين فازوا بها: كينيث براناه وآنا فاريل (2017)، داستن هوفمان (2016)، شون بين (2013)، هيلينا بونهام كارتر (2010) راي وينستون (2006)، وتيري فريمون (2005).

الصحافة العالمية تداولت خبر ترشيح منة شلبي ضمن تغطيتها لجوائز إيمي، وبدون خلط بين ترشيحات جوائز إيمي الدولية وجوائز إيمي برايمتايم التي أُعلنت بالفعل، وموقع DEADLINE أضاف فقرة خاصة لمنة شلبي وأشار لكونه أول ترشيح لها بهذه الجائزة، كما نشر موقع The Hollywood REPORTER تغطيته للترشيحات، وجاء اسم منة ضمن باقي ترشيحات فئة أفضل أدار للممثلات.