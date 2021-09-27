شكرا لقرائتكم خبر عن العنوسة والتنمر والتحرش.. كيف انتصرت أحدث الأعمال الدرامية للمرأة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركزت أحدث الأعمال الدرامية التى أذيعت مؤخرا على العديد من القضايا التى تمس المرأة المصرية، مثل تأخر سن الزواج، والتحرش، والطلاق، والتنمر، كنوع من التقرب للواقع ومناقشة قضاياه الهامة التى تشغل المجتمع بشكل عام.

وخلال الأسابيع الماضية صدرت عددا من المسلسلات الدرامية استحوذت على اهتمامات المشاهدين وناقشت العديد من القضايا المجتمعية والأزمات التى تعانى منها بعض السيدات داخل المجتمع المصرى، من خلال رؤى عصرية ومختلفة.

وتنوعت القصص التى تناولت العديد من قضايا المرأة مثل معاناتها فى قانون الأحوال الشخصة وداخل أروقة المحاكم وإهدار حقوق الزوجة والأبناء، وقضية حرمان المرأة من الميراث، وتأخر سن الزواج ، والتأخر فى الانجاب.

كذلك تناولت قضية التنمر، وهى أحد أهم القضايا التى تأثر على حياة المرأة وخاصة التنمر على الشكل والأمراض وكأنهم قادرين على التحكم فى تلك الأمور، وذلك من خلال تناول مرض البهاق لأول مرة فى الدراما وما يعانيه أصحاب هذا المرض من مشاكل وتنمر، والتي قدمتها الفنانة الشابة جميلة عوض فى حكاية "لازم أعيش" ضمن مسلسل "إلا أنا"، أوفاقدى البصر ومعانتهم اليومية فى البحث عن طريقة ملائمة للتعامل، والتى قدمتها الفنانة صابرين فى حكاية "1 %" ضمن مسلسل "زى القمر".



جميلة عوض وصابرين

ومن خلال حكاية "غالية" ناقشت الفنانة درة قضية تأخر الزواج عند الفتاة ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل "زى القمر"، حيث تلعب دور "غالية" وتُقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة، وهذه القضية تشغل بال الكثير من الفتيات وخاصة مع تقدم عمر الفتاة مع نظرة غير منصفة لها.



حكاية غالية

كذلك تتناول حدوتة "عقبال عوضك" ضمن مسلسل "زى القمر" بطولة مى كساب، قضية العنوسة، وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى تأخر البنات في الزواج وكيف تؤثر تلك الظاهرة على الأمهات والعائلات، وكيفية تعامل الأهل والأصدقاء مع تلك الظاهرة.



حكاية عقبال عوضك

كما قدمت الفنانة سهر الصايغ، حكاية "بيت عز" ضمن حكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا"، الذي ناقشت من خلالها قضية التحرش ضد الفتيات فى المجتمع من خلال تعرض بطلة العمل للتحرش من جانب رئيسها فى العمل، والعمل يمثل صحوة لجميع الفتيات، بأن يقفن أمام من يحاول انتهاك حرمتهن أو العبث بأجسادهن، لتجد تدعيمًا كبيرًا من جانب المحيطين بعد تقدمها ببلاغ ضد المتحرش بغض النظر عن سلطته وسطوته، وأن يتحدن خوفهن من كلام الناس.